ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق سليمان: مينفعش أشيد بـ الشناوي في مباراة خسرها الأهلي 0-5.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:15 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد رشاد
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس الفريق كان مميز في المباراة التي خسر بها الأحمر بخمسة أهداف بدوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد " خسرنا امام صن داونز بخماسية، ولكن الشناوي كان مميزا في هذه المباراة.

واردف طارق سليمان : كيف اتحدث عن تألق الشناوي في مباراة خسرنا بها بالخمسة.

واختتم طارق سليمان كلماته : كان لدينا أمل ان نعوض بمصر، لم يحدث من قبل ان نخسر بهذه النتيجة.

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

انتخابات الرئاسة في تونس.. عبد الفتاح مورو يعلن موقفه من المثلية الجنسية

يخلق من الشبه أربعين.. Pixel 4 نسخة طبق الأصل من iphone 11

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

قيادي إخواني منشق عائد إلى مصر يعتذر للرئيس السيسي على الهواء

عدلي القيعي: لا ضمان لنجاح أي مدرب أجنبي مع الأهلي حتى لو كان جوارديولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص