طارق سليمان: مينفعش أشيد بـ الشناوي في مباراة خسرها الأهلي 0-5.. فيديو

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس الفريق كان مميز في المباراة التي خسر بها الأحمر بخمسة أهداف بدوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.



وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد " خسرنا امام صن داونز بخماسية، ولكن الشناوي كان مميزا في هذه المباراة.



واردف طارق سليمان : كيف اتحدث عن تألق الشناوي في مباراة خسرنا بها بالخمسة.



واختتم طارق سليمان كلماته : كان لدينا أمل ان نعوض بمصر، لم يحدث من قبل ان نخسر بهذه النتيجة.