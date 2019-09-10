اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد الفنان حكيم إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.أثارت جنا عمرو دياب، حالة كبيرة من الجدل في أخر ظهور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بعدما ظهرت في إحدى صورها وعلى يدها لاصقة طبية، موضع وريد اليد اليسرى، ما أثار شكوك متابعيها حول تعرضها لوعكة صحية.وظهرت ياسمين صبري بلوك جديد من خلال اقتصاص شعرها ولبسها فستانا اصفر مرصعا بالألماس مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي.كشف الفنان محمد إمام عن أكثر المشاهد صعوبة واجهته خلال تصوير فيلم "لص بغداد"، وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلا: "أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي .. يومين تصوير تحت الميه .. على عمق ٦ متر .. من غير أكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس ..وداني بايظة ، مناخيري مسدودة ، زوري واجعني ، و مش شايف ولا حاجة .. بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ما تعملش حاجة زيه قبل كده".تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للإصابة بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، الاثنين، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.