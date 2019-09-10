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فن

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:53 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

سب وقذف .. إحالة حكيم للتحقيق العاجل

أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد الفنان حكيم إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.


هل أصيبت جنا عمرو دياب بوعكة صحية بعد الظهور في ملهى ليلي

أثارت جنا عمرو دياب، حالة كبيرة من الجدل في أخر ظهور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بعدما ظهرت في إحدى صورها وعلى يدها لاصقة طبية، موضع وريد اليد اليسرى، ما أثار شكوك متابعيها حول تعرضها لوعكة صحية.


ياسمين صبري تقص شعرها وتظهر بلوك جديد .. صور

وظهرت ياسمين صبري بلوك جديد من خلال اقتصاص شعرها ولبسها فستانا اصفر مرصعا بالألماس مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي.


يومين تصوير تحت الماء.. محمد إمام يكشف عن أصعب مشاهد فيلم لص بغداد

كشف الفنان محمد إمام عن أكثر المشاهد صعوبة واجهته خلال تصوير فيلم "لص بغداد"، وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلا: "أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي .. يومين تصوير تحت الميه .. على عمق ٦ متر .. من غير أكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس ..وداني بايظة ، مناخيري مسدودة ، زوري واجعني ، و مش شايف ولا حاجة .. بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ما تعملش حاجة زيه قبل كده".


تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني بعد نقله للمستشفى

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للإصابة بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، الاثنين، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

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