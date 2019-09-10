طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن الثنائي الأجنبي مارتن يول وبيسيرو مدربا الفريق السابقين.



وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مارتن يول في بداية مشواره مع الأهلي كان الفريق بيكسب والأداء كويس فكانت الأمور طبيعية".



وأضاف طارق سليمان "لما الأداء بدأ يتغير والنتائج حصل فيها اهتزاز والجمهور بدأ ينتقده في الشارع، جه قال للجهاز الفني انا اشتغلت في انجلترا وأي مباراة ليها 3 نتائج يا فوز يا تعادل يا خسارة، لكن الأهلي وجمهوره النادي الوحيد في العالم الي عنده نتيجة واحدة كل مباراة وهي الفوز".



واستكمل طارق سليمان " بيسيرو أحسن مدرب أجنبي اشتغلت معاه في الأهلي، مقعدش كتير معانا بس كان معاه جهاز فني محترم جدًا وبيتعامل بشكل مميز مع الجهاز الفني".