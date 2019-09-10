ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق سليمان يرد على حقيقة تألق محمد الشناوي مع المنتخب دون الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد رشاد
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن الحديث عن تألق محمد الشناوي في المنتخب وأن مستواه أفضل معه عن الأهلي هدفه غرض آخر بعيدا عن الفنيات.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذا الكلام يردده مغرضين ولا يتحدثون بالمنطق ويرون أن وجود طارق سليمان في هذا المنصب لسنوات أزمة لهم.

وتابع طارق سليمان أن الشناوي شارك أساسيا في كأس العالم نتيجة مستواه الجيد مع الأهلي وتطور مستواه مع الفريق ولا يمكن أن يكون هذا التطور حدث في وقت قصير.

وواصل طارق سليمان أن الشناوي لعب 31 مباراة مع الأهلي ثم شارك مع المنتخب أساسيا في كأس العالم وجزء من الوديات التي تلت البطولة.

ترشيحاتنا

صعبانين عليا .. رسالة سب نارية من ريهام سعيد.. اعرف لمن

عضو سياحة البرلمان يعلق على قرار السعودية بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة

قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول آيات عرابي.. فيديو

اخبار نادي الزمالك اليوم 9 - 9 - 2019.. رفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر ومرتضى منصور يكشف سر مكالمة الدرندلى

مارس الجنس مع ممرضته .. طبيب طنطا رفض الاعتراف بطفله ورماه بمقلب قمامة أمام مسجد

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص