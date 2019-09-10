طارق سليمان يرد على حقيقة تألق محمد الشناوي مع المنتخب دون الأهلي.. فيديو

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن الحديث عن تألق محمد الشناوي في المنتخب وأن مستواه أفضل معه عن الأهلي هدفه غرض آخر بعيدا عن الفنيات.



وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هذا الكلام يردده مغرضين ولا يتحدثون بالمنطق ويرون أن وجود طارق سليمان في هذا المنصب لسنوات أزمة لهم.



وتابع طارق سليمان أن الشناوي شارك أساسيا في كأس العالم نتيجة مستواه الجيد مع الأهلي وتطور مستواه مع الفريق ولا يمكن أن يكون هذا التطور حدث في وقت قصير.



وواصل طارق سليمان أن الشناوي لعب 31 مباراة مع الأهلي ثم شارك مع المنتخب أساسيا في كأس العالم وجزء من الوديات التي تلت البطولة.