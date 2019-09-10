محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

كشف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تعرضه لحادث سير مساء أمس الإثنين.



وقال محمود علاء في تصريح خاص لموقع صدى البلد :" أنا بخير ولم أتعرض لاي حادث سير برفقة أخي أحمد كما تردد، وخرجت لتناول العشاء مع زوجتي ولا أعلم سر الشائعات".



وأضاف هداف الزمالك محمود علاء أنه مستاء من وجود مثل هذه الشائعات، مطالبا من يروجها بعدم إثارة الأزمات.