طارق سليمان: وجود البدري في منتخب مصر يزيد من فرص وجودي

أوضح طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق موقفه من الانضمام للجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري.



وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محدش كلمني اني اكون في المنتخب، وجود مدير فني معين بيزود او بيقلل من وجودي في الجهاز الفني".



وتابع طارق سليمان "لو حسام البدري موجود، فرصتي هتكون أكبر بالتأكيد، في مدربين كتير يستحقوا التواجد في هذا المنصب مثل سعفان الصغير ومصطفى كمال وغيرهم".



واضاف طارق سليمان: "لو أصبحت مدرب المنتخب غدًا ستكون الأولوية لمحمد الشناوي وعواد وأحمد الشناوي وعامر عامر وأحمد عادل".