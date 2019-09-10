بيومي فؤاد يعيش انتعاشة فنية.. 3 أفلام ومسرحية

يعيش الفنان بيومي فؤاد حاليا انتعاشة فنية حيث يشارك في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، إلى جانب بطولة مسرحية "3 أيام في الساحل" إلى جانب الفنان محمد هنيدي.



أحد الأعمال التي تعاقد عليها بيومي فؤاد هو فيلم "حضور وانصراف"، الذي يدخل بلاتوهات التصوير خلال أيام، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.



ويشارك في بطولة العمل محمد ثروت، أسماء أبو اليزيد، وتواصل الجهات المنتجة التعاقد مع بقية فريق العمل.



وفي الوقت نفسه، يواصل بيومي فؤاد تصوير مشاهد فيلمه "ديدو" مع كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.



وتقوم فكرة الفيلم على تحول الأبطال إلى أقزام بسبب التجارب الكيميائية، بينما يظل بيومي فؤاد، وهو شخصية الكيميائي، بنفس حجمه ليصبح عملاقا وسط هؤلاء الأقزام ما يفجر العديد من المواقف الكوميدية.



ومن المتوقع طرح الفيلم بدور السينما في موسم رأس السنة الميلادية.



كما يواصل الفنان الكوميدي تصوير مشاهده بفيلم "بكره" للمخرج شادي أبو شادي، ويتوقع الانتهاء من تصوير المشهد الأخير قبل نهاية سبتمبر الجاري ، ويشارك في بطولته ميدو عادل، تونى ماهر، يوسف وليد يوسف، وأحمد سلطان.



ولم يغب المسرح عن الانتعاشة الفنية للفنان بيومي فؤاد، حيث يشارك في بطولة مسرحية "٣ أيام في الساحل"، للمخرج مجدي الهواري، تأليف حاتم حسين.



ويشارك في بطولة المسرحية أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، وندى موسى.