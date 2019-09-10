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أخبار العالم

حريق يدمر أحد المعابد اليهودية التاريخية في مينيسوتا الأمريكية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:44 ص
حريق يدمر أحد المعابد
حريق يدمر أحد المعابد اليهودية في مينيسوتا الأمريكية
أ ش أ
دمر حريق اندلع ، الاثنين، أحد المعابد اليهودية التاريخية فى مدينة مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت شبكة ( ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق أتى تماما على معبد "اداس" الواقع بوسط مدينة دولوث ، ولم يبق منه سوى بقايا بعض الحوائط.

وأسفر الحادث أيضا عن اصابة أحد رجال الإطفاء نتيجة تساقط ركام المعبد الذى تم بناؤه عام 1902.

ولم تتوافر تقارير عن أسباب اندلاع هذا الحريق.

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