مسئولة دولية تشيد بجهود مصر من أجل خلق فرص عمل للشباب

أشادت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية بأفريقيا سينثيا صموئيل أولونجواون بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خلق فرص عمل للشباب.



وقالت أولونجواون - في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، على هامش الندوة الإقليمية الإفريقية الـ 18 لملتقى الخبراء في مجال الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية المنعقدة حاليا بتونس - إنه حينما تولت مصر مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه التركيز على عدد من الأولويات التي تتسق مع رؤية الاتحاد الأفريقي لأجندة التنمية 2063، وكان من بين هذه الأولويات خلق فرص العمل الكريم وتعظيم العائد من الشباب الأفريقي، مشيرة إلى أن مصر كدولة ورئيس للاتحاد الأفريقي بذلت الكثير من الجهد في هذا المجال، وهى تمضي في الطريق الصحيح.



وأكدت المسئولة الدولية أن منظمة العمل الدولية مستعدة دوما لمساندة الدول الأعضاء، بما فيها مصر ، لافتة إلى وجود تعاون وثيق بين المنظمة والحكومة المصرية في مختلف الجوانب.



وأشادت أولونجواون بأجندة التنمية 2063، لافتة إلى أنها أجندة شاملة ذات رؤية، تسعى إلى جعل أفريقيا محركا رئيسيا للتنمية الدولية.



وأضافت أن هذه الأجندة ، التي تهدف إلى القضاء على الفقر وخلق قارة أفريقية متطورة مزدهرة بشعوبها ، تتناول كافة الجوانب بشكل واقعي وتركز بشكل أساسي على الشمول والتنمية المستدامة.



يذكر أن الندوة الإقليمية الأفريقية الثامنة عشرة لملتقى الخبراء في مجال الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية تعقد في تونس خلال الفترة من 9 الى 13 سبتمبر الجاري بمشاركة 180 ممثلا لنحو 40 دولة.