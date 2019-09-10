إعلان أسماء الفائزين في مسابقة حكاية وطن بإذاعة شمال سيناء

أعلنت إذاعة شمال سيناء أسماء الفائزين فى مسابقة (حكاية وطن) التي تم اذاعتها خلال شهر رمضان الماضي عبر موجات الإذاعة ، وبرعاية ودعم من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأكد أيمن الأهتم مدير عام إذاعة شمال سيناء أن ٥٠٠ فرد من مختلف مراكز ومدن المحافظة تقدموا للمسابقة، وبلغت الإجابات الصحيحة ٤٦٥ ، والخاطئة ٣٥.



وأشار الى أنه تم اجراء القرعة العلنية على الإجابات الصحيحة من قبل اللجنة المشكلة لفرز الإجابات ، وأسفرت عن فوز ٣ متسابقين بجوائز بقيمة ١٠٠٠ جنيه لكل فائز ، كما فاز ٦ متسابقين بجوائز بقيمة ٣٠٠٠ جنيه لكل منهم.



بدوره ، أكد حسن عبد القادر المذيع فى اذاعة شمال سيناء ومقدم المسابقة، أن المسابقة تضمنت ٣٠ حلقة متنوعة عن المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية والمحلية ، مثل تحرير سيناء ، وثورات ٢٣ يوليو و٣٠ يونيو و٢٥ يناير ، ومؤتمر الحسنة وأربعاء أيوب واليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها.