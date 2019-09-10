عودة بطولة الإسكندرية الدولية للقوارب الشراعية بمناسبة انتصارات أكتوبر

تنطلق منافسات بطولة الإسكندرية للقوارب الشراعية خلال الفترة من 15- 20 أكتوبر المقبل ، حيث ينظمها نادى اليخت المصرى برئاسة اللواء ابراهيم خليل ، وباشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق علي الماء برئاسة المهندس عمرو أبو السعود ، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



يشارك فى البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 7 دول هي "الهند ، كازاخستان ، اليونان ، انجلترا ، فرنسا ، ماليزيا، مصر".



وتقام السباقات بقوارب من طراز اوبتمست ، ليزر استاندرد ، ليزر رديال.



وتعد هذه البطولة من البطولات الدولية التى كان ينظمها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية سنويا وبانتظام طيلة الأعوام الماضية.