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رياضة

عودة بطولة الإسكندرية الدولية للقوارب الشراعية بمناسبة انتصارات أكتوبر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
الدولية للقوارب الشراعية
الدولية للقوارب الشراعية
أ ش أ
تنطلق منافسات بطولة الإسكندرية للقوارب الشراعية خلال الفترة من 15- 20 أكتوبر المقبل ، حيث ينظمها نادى اليخت المصرى برئاسة اللواء ابراهيم خليل ، وباشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق علي الماء برئاسة المهندس عمرو أبو السعود ، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يشارك فى البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 7 دول هي "الهند ، كازاخستان ، اليونان ، انجلترا ، فرنسا ، ماليزيا، مصر".

وتقام السباقات بقوارب من طراز اوبتمست ، ليزر استاندرد ، ليزر رديال.

وتعد هذه البطولة من البطولات الدولية التى كان ينظمها نادى اليخت المصرى بالإسكندرية سنويا وبانتظام طيلة الأعوام الماضية.

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