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كاتب تونسي: المرشحون غير المعروفين استفادوا من المناظرات الرئاسية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:07 ص
صدى البلد
توك شو
قال الكاتب والمحلل التونسي، زياد كريشان، إن المستفيد من المناظرات بين المترشحين للرئاسة في شوطيها، كانوا من المرشحين غير المعروفين، لا يحظون بدعاية كافية لأنهم من أحزاب صغيرة أو مرشحين مستقلين، متابعًا أن بعض المرشحين استغلوا هذا المنبر لمخاطبة الناس.

وأضاف زياد كريشان، خلال لقاء له ببرنامج "تونس تنتخب" على قناة الغد، أن بعض المناظرات لفتت انتباه الناخبين إلى بعض المرشحين الذين كانوا غائبين عن دائرة النظر.

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