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منوعات

يخلق من الشبه أربعين.. Pixel 4 نسخة طبق الأصل من iphone 11

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن الصراع بين آيفون وأندرويد والمتمثل في جوجل و آبل قد وصل أقصاه، وذلك بعد تسريب صور لأيقونة جوجل الجديدة الذي يشبه iphone 11.

وبحسب موقع جي اس ام ارينا الهندي، أظهرت الصور المسربة للهاتف الجديد نفس أبعاد الكاميرا الثلاثية المتواجدة في آيفون ١١ و آيفون ١١ برو.

وكشفت الصور عن ٣ ألوان للهاتف الجديد هم الأبيض والبرتقالي والأسود، ولكن جوجل لم تكشف عن ميعاد طرح الهاتف رسميًا بعد.

ومن المتوقع أن تكشف عن ميعاد طرح الهاتف بعد الشكف عن شبيهه آيفون ١١ اليوم في السابعة مساءً.
يخلق من الشبه أربعين.. Pixel 4 نسخة طبق الأصل من iphone 11
يخلق من الشبه أربعين.. Pixel 4 نسخة طبق الأصل من iphone 11
يخلق من الشبه أربعين.. Pixel 4 نسخة طبق الأصل من iphone 11

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