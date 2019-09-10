يخلق من الشبه أربعين.. Pixel 4 نسخة طبق الأصل من iphone 11

يبدو أن الصراع بين آيفون وأندرويد والمتمثل في جوجل و آبل قد وصل أقصاه، وذلك بعد تسريب صور لأيقونة جوجل الجديدة الذي يشبه iphone 11.



وبحسب موقع جي اس ام ارينا الهندي، أظهرت الصور المسربة للهاتف الجديد نفس أبعاد الكاميرا الثلاثية المتواجدة في آيفون ١١ و آيفون ١١ برو.



وكشفت الصور عن ٣ ألوان للهاتف الجديد هم الأبيض والبرتقالي والأسود، ولكن جوجل لم تكشف عن ميعاد طرح الهاتف رسميًا بعد.



ومن المتوقع أن تكشف عن ميعاد طرح الهاتف بعد الشكف عن شبيهه آيفون ١١ اليوم في السابعة مساءً.