ما سبب اكتئاب الفصول.. هاني الناظر يجيب

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، السبب وراء مرض الاكتئاب ما بين الفصول الأربعة، خاصة قبيل فصل الخريف، موضحًا أنه مع اعتدال درجة الحرارة تنتشر وتنشط الميكروبات في هذه الفترة؛ الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحة ونفسية الإنسان.



وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه خلال الفترة الحالية تنتشر العديد من الأمراض الفيروسية مثل الجديري المائي، الذي ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، لذا يجب على الأمهات توجيه الأطفال إلى استخدام المناديل دائما، خاصة عند الذهاب للمدرسة، واستخدامها في حالة العطس، وإلقائها بعد الاستعمال مباشرة في سلة القمامة.



وأشار الدكتور هاني الناظر، إلى أنه يجب على الأمهات تقليم أظافر الأطفال، وتوجيههم إلى عدم تناول الجوارب لمدة طويلة، والاستحمام قبل النوم، وذلك من أجل وقايتهم من الأمراض الفيروسية التي تنتشر خلال هذه الفترة.



ولفت الدكتور هاني الناظر، إلى أن تناول فنجان واحد من القهوة يعد مفيدا جدًا في تحسين الحالة المزاجية للشخص، بجانب تناول مشروب الكاكاو باللبن لا سيّما في فصل الشتاء.



وأكد الدكتور هاني الناظر، أن تناول المياه بكميات وفيرة، والابتعاد عن التدخين، وعدم الوقوف في الشمس لفترة طويلة، والحرص على الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، يساهم في تأخير تجاعيد البشرة.