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رياضة

طارق سليمان: من يتهمني بأني مدرب إيد ورجل جاهل وحاقد.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
محمد رشاد
رفض طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، اتهامه بأنه مدرب إيد ورجل ولا ييستخدم تقنيات مختلفة في التدريب.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذا الاتهام ينم عن جهل واغراض وحقد من يردده".

وتابع طارق سليمان أن تدريبه مع الحراس يكون لمدة ساعة ونصف منهم 10 دقائق فقط باليد والقدم، مشيرا الى ان القنوات اذا صورت التدريب تقوم بالتصوير وقت التسخين وهو وقت تدريب اليد والقدم للحراس حيث انه عبارة عن احماء فقط.

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