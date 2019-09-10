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أخبار العالم

أول تعليق من الجيش الياباني على التجربة الصاروخية الأخيرة لـ كوريا الشمالية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:19 ص
صاروخ باليستي كوري
صاروخ باليستي كوري شمالي
أحمد قاسم
أصدرت وزارة الدفاع اليابانية، بيانًا عاجلًا، منذ قليل، قالت فيه إن المقذوفين غير المحددين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية من إقليم بيونجان الجنوبي، مساء الاثنين، لا تهدد أمن اليابان القومي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، "إن هذه القذائف أطلقت في اتجاه الشرق من منطقة داخلية في مقاطعة بيونجان الجنوبية".

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية المزيد من التفاصيل، مثل نوع المقذوفات ومدى الطيران والارتفاع الأقصى.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان، "جيشنا يراقب الموقف في حالة عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على وضعية الاستعداد".

وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، السبت 24 أغسطس الماضي، ووصف بأنه صاروخ باليستي

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيد.

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