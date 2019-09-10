ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ألبوم مصطفى قمر يقترب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:22 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
سعيد فراج
حققت أغاني ألبوم الفنان مصطفى قمر الجديد «ضحكت ليا»، ما يقرب من 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحه كاملًا فيما عدا الأغنية الرئيسية للألبوم المنتظر طرحها قريبًا، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاءت أغنية «س من الناس» في صدارة أغاني ألبوم مصطفى قمر، إذ حققت مليون و163 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «باب موارب» في المركز الثاني، برصيد 600 ألف مشاهدة.

ويضم ألبوم مصطفى قمر الجديد، عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد ابراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.

كما يتضم ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحي محمد علي والحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حماده السيد والحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نستني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمي» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.

ترشيحاتنا

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

مقتل وإصابة 15 شخصا في انفجار مقلاة زيت أثناء احتفال بمدينة ألمانية

جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه .. فيديو

ابنك مغلبك .. 10 حلول سحرية لأشهر مشاكل تربية الأطفال

أنا مش قليل.. ميدو: أرفض منصب الرجل الثاني حتى لو في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص

اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها