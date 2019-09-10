ألبوم مصطفى قمر يقترب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

حققت أغاني ألبوم الفنان مصطفى قمر الجديد «ضحكت ليا»، ما يقرب من 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحه كاملًا فيما عدا الأغنية الرئيسية للألبوم المنتظر طرحها قريبًا، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.



وجاءت أغنية «س من الناس» في صدارة أغاني ألبوم مصطفى قمر، إذ حققت مليون و163 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «باب موارب» في المركز الثاني، برصيد 600 ألف مشاهدة.



ويضم ألبوم مصطفى قمر الجديد، عدة أغان وهي: «حبيبك اللي تحبه» كلمات: حسن عطية وألحان وتوزيع: توما، «نفس السيناريو» كلمات: نور الدين محمد وألحان: أحمد العدل وتوزيع: عادل حقي، «عارف» كلمات: عصام حسني وألحان: شريف بدر وتوزيع: أحمد ابراهيم، «ناوي» كلمات: محمد عاطف وألحان: محمد يحيي وتوزيع: أحمد إبراهيم.



كما يتضم ألبوم مصطفى قمر الجديد أيضًا أغاني: «قفلت السكة» كلمات: ضحي محمد علي والحان: محمد النادي وتوزيع: عادل حقي، «نفس الإحساس» كلمات: حماده السيد والحان: مديح وتوزيع: طارق حسيب، «نستني خلاص» كلمات: محمد الجزار وألحان: جوليو وتوزيع: طارق حسيب، «باب موارب» كلمات: أسامه مصطفي وألحان: سامح كريم وتوزيع: زووم، «سلمي» كلمات: حسن عطية وألحان: تامر علي وتوزيع: وسام عبد المنعم.