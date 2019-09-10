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توك شو

آيتن عامر تروي قصة مقلب مخيف قامت به شقيقتها وفاء.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
حمزة شعيب
كشفت الفنانة وفاء عامر، عن المقالب التى تقوم بها فى داخل المنزل، قائلة إنها تشعر كما لو كانت تعيش داخل حديقة للحيوان، بسبب المقالب التي يوقعها فيها أفراد العائلة.

وخلال حوارهما مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، حكت الفنانة آيتن عامر عن مقلبها لوفاء عامر، بالاستعانة بابنتها آيتن، وثعبان بلاستيكي، ومقلب آخر عندما تركت الموبايل مفتوحا على وضعية "لايف" أثناء تواجدهما معا في السيارة، ودون علمها.

وعلى ذكر المواقف المحرجة بسبب الموبايل، حكت وفاء عامر أيضا كيف نسيت الموبايل في وضعية اللايف داخل حقيبتها، فنقل حوارها مع "الكوافير" بالكامل، لتفاجأ آيتن عامر بمتابعيها ينبهونها لتنبه بدورها وفاء عامر، وعرض البرنامج أيضا مقلب ابن وفاء عامر لوالدته.

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