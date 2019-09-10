أحمد حسن: دوافع الزمالك حسمت فوزه أمام بيراميدز

أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق أن دوافع الزمالك للفوز بكأس مصر كانت أكبر من بيراميدز.



وقال الصقر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " لاعبو الزمالك كانوا يرغبون في اسعاد جماهيرهم وتعويض خسارة الدوري فيما اختفت الدوافع عن لاعبي بيراميدز لذلك اداء النادي الأبيض كان أفضل"



وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر أحرزها أوباما وأشرف بن شرقي هدفين ليحصد الفريق الأبيض لقب الكأس للمرة السابعة والعشرين في تاربخه.