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فن

كليب لعيونك الحلوين لـ زياد برجي يقترب من 2 مليون مشاهدة في أسبوع.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:23 ص
زياد برجي
زياد برجي
سعيد فراج
حقق كليب لعيونك الحلوين للفنان اللبناني زياد برجي مليون و911 ألف، مقتربًا من 2 مليون مشاهدة بعد طرحه على قناته الرسمية على يوتيوب يوم 30 أغسطس الماضي.

أغنية كليب لعيونك الحلوين من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة والكليب من إخراج فادي حداد.

وعلى صعيد آخر، أعلن زياد برجي، تعاونه مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد من خلال أغنيتين احدهما من ألحانه وكلمات أمير طعيمة وتحمل اسم حبة اهتمام.

أما الثانية من تأليفه وألحانه باللهجة اللبنانية وتحمل اسم حقك علي.

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