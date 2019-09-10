أحمد حسن: كنت أتمنى إعلان اسم مدرب المنتخب مبكرا لهذه الأسباب

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى إعلان اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة اسم المدير الفني للمنتخب مبكرا بدلا من التأخر في الإعلان عنه حتى الآن.





وقال الصقر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " إعلان الجهاز الفني للمنتخب كان سيمنح فرصة لأفراد الجهاز الجديد لمتابعة المباريات الأخيرة واخرها مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس وتحديد خريطة العمل بالفترة المقبلة"



