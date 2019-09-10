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ثقافة

5 فعاليات فنية في قصر ثقافة بورسعيد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظم فرع ثقافة بورسعيد، فعاليات ثقافية وفنية، أعدتها الهيئة العامة لقصور الثقافة للتنفيذ بالمواقع الثقافية المختلفة.

مكتبة طفل القوات المسلحة، نظمت ورشة فنية باستخدام خامات الفوم لعمل أشكال مجسدة نفذتها الفنانة أمنية الزينى مع أطفال المكتبة.

وعقدت مكتبة طفل نادى السلام البحري ورشة فنية بالألوان المائية لعمل أقنعة أفريقية نفذتها الفنانة مروة المغربي.

كما نظم بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد ورشة لعمل مجلة ربع ساعة بعنوان "قارة أفريقيا الجميلة" بمشاركة فريال السيد مع أطفال المكتبة.

أما مكتبة طفل بيت ثقافة تحسين الصحة، فنظمت ورشة رسومات للأطفال بمناسبة العام الهجري الجديد.

وفى بيت ثقافة أم خلف أقيمت ورشة حكى من كتاب "فيري يزرع شجرة " بحضور أطفال مكتبة الطفل.

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