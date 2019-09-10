ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العثور على جثة مختفية منذ 6 سنوات في ثلاجة خردة.. تفاصيل صادمة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
كريم جمال
أصاب الرعب صاحبة محل خردة، بعدما وجدت داخل ثلاجة المحل، جثة سيدة، وتفوح منها رائحة كريهة للغاية، فأبلغت على الفور السلطات.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، تعود تفاصيل الحادث عندما شاهدت السيدة ليليان ارجويتا القاطنة بولاية فلوريدا الأمريكية، دمية ضخمة للأطفال ولكن رائحتها بشعة، وبعد فحصها، تبين أن بداخلها جثة سيدة مختفية منذ 6 سنوات، تدعى آن لاسي.

وبعد إجراء التحقيقات المتواصلة تبين أن الجثة المجهولة تعود لحادثة وفاة أخرى وقعت فى شهر فبراير الماضى، عندما أبلغ الجيران عن انبعاث رائحة سيئة من منزل بجوارهم، ليتم العثور على جثة ميكانيكى طائرات يدعى جوناثان إسكارزاجا، يبلغ من العمر 36 عاما.

وقرر صاحب المنزل الذي كان يقطن فيه إسكارزاجا الاستعانة بإحدى شركة التنظيف، من أجل القضاء تمامًا على تلك الرائحة، وبالفعل بدأ فى تنظيف الشقة وإخراج الأجهزة الكهربائية منها.

وكانت احدى السيدات بالجوار قد قررت شراء الثلاجة، وعند فتحها استعدادًا لإصلاحها وتجهيزها للإستخدام، وجدت الجثة المختفية، والتى تم التعرف على هويتها من خلال بصمات أصابعها.

وقال المحققون إنه لولا اكتشاف جثة الميكانيكي لما تعرفوا على جثة السيدة، إلا أنه حتى اللحظة لم يكتشف سبب وفاة إسكارزاجا، ولا تحديد تاريخ وفاة لاسي، أو حتى طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينهما.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ما سبب اكتئاب الفصول.. هاني الناظر يجيب

الخارجية العراقية: اللقاءات مع مصر والأردن نواة تفاعلنا عربيا

إشادة برلمانية بقرار السعودية إلغاء رسوم تكرار العمرة

محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

عدلي القيعي: لا ضمان لنجاح أي مدرب أجنبي مع الأهلي حتى لو كان جوارديولا

علاج في أقصى درجات السرية .. مايكل شوماخر يدخل المستشفى في باريس

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

طارق سليمان يبكي على الهواء بعد سرد لحظاته الأخيرة في الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان