العثور على جثة مختفية منذ 6 سنوات في ثلاجة خردة.. تفاصيل صادمة

أصاب الرعب صاحبة محل خردة، بعدما وجدت داخل ثلاجة المحل، جثة سيدة، وتفوح منها رائحة كريهة للغاية، فأبلغت على الفور السلطات.



وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، تعود تفاصيل الحادث عندما شاهدت السيدة ليليان ارجويتا القاطنة بولاية فلوريدا الأمريكية، دمية ضخمة للأطفال ولكن رائحتها بشعة، وبعد فحصها، تبين أن بداخلها جثة سيدة مختفية منذ 6 سنوات، تدعى آن لاسي.



وبعد إجراء التحقيقات المتواصلة تبين أن الجثة المجهولة تعود لحادثة وفاة أخرى وقعت فى شهر فبراير الماضى، عندما أبلغ الجيران عن انبعاث رائحة سيئة من منزل بجوارهم، ليتم العثور على جثة ميكانيكى طائرات يدعى جوناثان إسكارزاجا، يبلغ من العمر 36 عاما.



وقرر صاحب المنزل الذي كان يقطن فيه إسكارزاجا الاستعانة بإحدى شركة التنظيف، من أجل القضاء تمامًا على تلك الرائحة، وبالفعل بدأ فى تنظيف الشقة وإخراج الأجهزة الكهربائية منها.



وكانت احدى السيدات بالجوار قد قررت شراء الثلاجة، وعند فتحها استعدادًا لإصلاحها وتجهيزها للإستخدام، وجدت الجثة المختفية، والتى تم التعرف على هويتها من خلال بصمات أصابعها.



وقال المحققون إنه لولا اكتشاف جثة الميكانيكي لما تعرفوا على جثة السيدة، إلا أنه حتى اللحظة لم يكتشف سبب وفاة إسكارزاجا، ولا تحديد تاريخ وفاة لاسي، أو حتى طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينهما.