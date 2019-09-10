بث مباشر.. مباراة إنجلترا وكوسوفو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

مباراة إنجلترا ضد كوسوفو تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، والمعروفة بـ تصفيات يورو 2020.



موعد مباراة إنجلترا ضد كوسوفو



تقام مباراة إنجلترا ضد كوسوفو، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على "ستاد سانت ماري" في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.



إنجلترا ضد كوسوفو.. ترتيب الفرق



وقبل انطلاق مباراة إنجلترا ضد كوسوفو، تحتل إنجلترا صدارة المجموعة الأولى من تصفيات اليورو برصيد 9 نقاط بينما يحتل كوسوفو المركز الثاني برصيد 8 نقاط .