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رياضة

بث مباشر.. مباراة إنجلترا وكوسوفو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
مبارة إنجلترا و كوسوفو
مبارة إنجلترا و كوسوفو
حسام الحارتي
مباراة إنجلترا ضد كوسوفو تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، والمعروفة بـ تصفيات يورو 2020.

موعد مباراة إنجلترا ضد كوسوفو

تقام مباراة إنجلترا ضد كوسوفو، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على "ستاد سانت ماري" في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

إنجلترا ضد كوسوفو.. ترتيب الفرق

وقبل انطلاق مباراة إنجلترا ضد كوسوفو، تحتل إنجلترا صدارة المجموعة الأولى من تصفيات اليورو برصيد 9 نقاط بينما يحتل كوسوفو المركز الثاني برصيد 8 نقاط .

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