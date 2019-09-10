ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريكست.. بوريس جونسون ينتقم من البرلمان ويعلق أعماله حتى 14 أكتوبر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:45 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أحمد قاسم
أعلنت حكومة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، منذ قليل، تعليق أعمال البرلمان بغرفتيه (العموم واللوردات)، حتى 14 أكتوبر المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من رفض البرلمان طلبًا ثانيًا منه لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وللدعوة إلى إجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.

وفي التصويت الذي جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.

وأكد بوريس جونسون، مساء الاثنين، أنّه لن يطلب "تأجيلًا جديدًا" لبريكست، على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك.

وقال بوريس جونسون، للنواب "لن أطلب تأجيلًا إضافيًا" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة 3 أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن "إذا أردتم تأجيلًا فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة" مبكرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء الحاسم.. بريطانيا نحو المصير المجهول.. انقسام بين النواب بشأن خطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.. جونسون بين أزمتي الخروج دون اتفاق أو الانتخابات المبكرة

بوريس جونسون يستخدم ألفاظا نابية خلال مهاجمة المعارضة في البرلمان.. فيديو

جونسون يدعو العموم البريطاني لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر

اندبندنت: رئاسة الوزراء البريطانية تكشف حقيقة استقالة جونسون بسبب بريكست

الجارديان: بوريس جونسون سجين في مقر رئاسة الحكومة البريطانية

أحزاب المعارضة البريطانية تناقش عرض جونسون إجراء انتخابات مبكرة

ترشيحاتنا

محمد الباز: نعيش عصر إعادة هيكلة الدولة بعد حكم العشوائية

تركى ال الشيخ: هنجيب مكة محمد صلاح تغني موسم الرياض.. والجماهير: الله يحفظها

الأحد.. تسليم 888 شقة من المرحلتين الأولى والثانية فى دار مصر بحدائق أكتوبر

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاصي الحلاني يخرج من المستشفى.. تعرف على وضعه الصحي

عاد بالصندوق الأسود .. أحمد موسى يستجوب قيادي إخواني عائد من تركيا على الهواء

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

اخبار الحوادث.. القصة كاملة لـ حريق وكالة البلح رعب وهلع واصوات صراخ.. وطبيب طنطا مارس الجنس مع عشيقته وخلص على طفله

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

طارق سليمان يبكي على الهواء بعد سرد لحظاته الأخيرة في الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان