بريكست.. بوريس جونسون ينتقم من البرلمان ويعلق أعماله حتى 14 أكتوبر

أعلنت حكومة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، منذ قليل، تعليق أعمال البرلمان بغرفتيه (العموم واللوردات)، حتى 14 أكتوبر المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من رفض البرلمان طلبًا ثانيًا منه لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.



وللدعوة إلى إجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.



وفي التصويت الذي جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.



وأكد بوريس جونسون، مساء الاثنين، أنّه لن يطلب "تأجيلًا جديدًا" لبريكست، على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك.



وقال بوريس جونسون، للنواب "لن أطلب تأجيلًا إضافيًا" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة 3 أشهر.



وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن "إذا أردتم تأجيلًا فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة" مبكرة.