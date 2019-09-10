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رياضة

بث مباشر.. السعودية ضد اليمن في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:51 ص
السعودية ضد اليمن
السعودية ضد اليمن
حسام الحارتي
مباراة السعودية ضد اليمن تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية.

موعد مباراة السعودية ضد اليمن 

تقام مباراة السعودية ضد اليمن، في تمام الساعة الثانية ظهرا على استاد "البحرين الوطني " وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية.

السعودية ضد اليمن 

ويسعي المنتخب السعودي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وإحراز التقدم في منافسات البطولة الآسيوية .

يأمل منتخب السعودية الذي يحتل المجموعة الرابعة في تخطي عقبة اليمن وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو مونديال 2022 .

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