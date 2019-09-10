ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مواليد 10 سبتمبر.. أنت متعدد المهارات.. واعرف ما يقوله تاريخ ميلادك عنك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:36 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 10 سبتمبر ، وفقا لعلم الأرقام

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 10 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك متعدد المهارات، ولديك روح مبادرة. قد تكون محظوظا جدا في خطواتك وتطورك، وتهتم بخدمة الآخرين والعالم من حولك.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

ترشيحاتنا

ساعات تفصلنا عن إطلاق iPhone 11.. تعرف على أبرز المفاجآت

اخبار الفن.. خروج عاصي الحلاني من المستشفى.. هجوم على بلقيس.. عيد ميلاد أكرم حسني

3 أسرار لـ سلق اللحم بطريقة سريعة

تفاخرت بالإمارات وتناست اليمن.. هجوم على بلقيس من مغردين

بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان