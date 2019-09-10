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رياضة

بث مباشر.. مباراة الأردن وباراجوي استعدادا لتصفيات كأس العالم 2020

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
مباراة منتخب باراجواي ضد نظيره منتخب الأردن في مباراة دولية ودية تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، وذلك تحضيرا من المنتخبين للمشاركة في المحافل الدولية المقبلة، ومواصلة التحضير للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "2022".

موعد مباراة باراجواي ضد الأردن 

تقام مباراة باراجواي ضد الأردن في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر بدولة الأردن وذلك في إطار استعداد كلا المنتخبين لتصفيات كأس العالم "2022".

مبارة ودية تجميع بين الأردن وباراجواي 

ويسعي كلا المنتخبين الي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة في خوض المبارة الودية قبل انطلاق تصفيات كأس العالم "2022"، من أجل الاستعداد التام وضمان تصحيح الأخطاء.

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