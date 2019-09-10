بث مباشر.. مباراة الأردن وباراجوي استعدادا لتصفيات كأس العالم 2020

مباراة منتخب باراجواي ضد نظيره منتخب الأردن في مباراة دولية ودية تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، وذلك تحضيرا من المنتخبين للمشاركة في المحافل الدولية المقبلة، ومواصلة التحضير للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "2022".





موعد مباراة باراجواي ضد الأردن





تقام مباراة باراجواي ضد الأردن في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر بدولة الأردن وذلك في إطار استعداد كلا المنتخبين لتصفيات كأس العالم "2022".





مبارة ودية تجميع بين الأردن وباراجواي



