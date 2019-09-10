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رياضة

مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة العالم لناشئات الطائرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر على صالتي ستادي القاهرة وهيئة قناة السويس بالاسماعيلية .

وتلعب مواجهات ثمن النهائي، اليوم، على تحصل الفرق على راحة غدا، الأربعاء.

و فيما يلي مواجهات دور الـ 16 :

إيطاليا وبورتريكو – صالة هيئة قناة السويس.
بيرو و الأرجنتين – ستاد القاهرة
أمريكا و مصر – هيئة قناة السويس
اليابان و تايلاند – ستاد القاهرة
البرازيل وكندا – هيئة قناة السويس
روسيا و بلغاريا – ستاد القاهرة
الصين وكوريا – هيئة قناة السويس
رومانيا وتركيا – القاهرة

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