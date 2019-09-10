مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة العالم لناشئات الطائرة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر على صالتي ستادي القاهرة وهيئة قناة السويس بالاسماعيلية .
وتلعب مواجهات ثمن النهائي، اليوم، على تحصل الفرق على راحة غدا، الأربعاء.
و فيما يلي مواجهات دور الـ 16 :
إيطاليا وبورتريكو – صالة هيئة قناة السويس.
بيرو و الأرجنتين – ستاد القاهرة
أمريكا و مصر – هيئة قناة السويس
اليابان و تايلاند – ستاد القاهرة
البرازيل وكندا – هيئة قناة السويس
روسيا و بلغاريا – ستاد القاهرة
الصين وكوريا – هيئة قناة السويس
رومانيا وتركيا – القاهرة
وتلعب مواجهات ثمن النهائي، اليوم، على تحصل الفرق على راحة غدا، الأربعاء.
و فيما يلي مواجهات دور الـ 16 :
إيطاليا وبورتريكو – صالة هيئة قناة السويس.
بيرو و الأرجنتين – ستاد القاهرة
أمريكا و مصر – هيئة قناة السويس
اليابان و تايلاند – ستاد القاهرة
البرازيل وكندا – هيئة قناة السويس
روسيا و بلغاريا – ستاد القاهرة
الصين وكوريا – هيئة قناة السويس
رومانيا وتركيا – القاهرة