ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفاخرت بالإمارات وتناست اليمن.. هجوم على بلقيس من مغردين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
سعيد فراج
أثارت الفنانة بلقيس فتحي، حالة كبيرة من الجدل ضدها، بعد تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعربت فيها عن فخرها بإنتمائها لدولة الإمارات، الحاصلة على جنسيتها، ما أثار غضب اليمنيين ضدها، الذين رأوا أنها تتنصل من أصلها اليمني.

وكتبت بلقيس في تغريدتها على تويتر: "الحمدلله على نعمة #الإمارات" وأشارت بعلم الدولة، ثم تابعت: "كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد"، لتتشكل ضدها موجة من الهجوم اللاذع ضدها من خلال مغردين يمنيين.

بلقيس هي مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي، وطرحت ثلاث البومات غنائية الاول بعنوان "مجنون" وضم كل من أغنية "مجنون، هذا منو، أحب السعودية، القلب وما يهوى، دقوا خبيتي، حسبي الله عليك، أربع دقايق، ما طلبت البعد، على راحتك، طابت جروحي، وش فيه متغير، معذبي هو، مرار".

والبوم "زي من أنا" وضم كلا من أغنية "زي ما أنا، مبروك، أمت مت، ياخي، إنتا، غرام، ليه صار حبك، مادريت، يوي يوي، الرجولة، أمبيه، التاج، تتربى في عزك، دي جي".

بينما جاء الالبوم الثالث بعنوان "اراهنكم" وقد ضم كلا من أغنية "اراهنكم، يا خالة، النفسية محتاجة، الحضارم، ابويا واحشني جدا، استغفر الله، وبيرجعوا، حقير الشوق، ههاي، اخترتك انت، يكفي".

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد يعيش انتعاشة فنية.. 3 أفلام ومسرحية

لحظات فصلته عن الموت.. حاوية بضائع كادت أن تسحق سائق دراجة

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

المنتخب الأولمبي في مواجهة السعودية وديا للمرة الثانية

3 أسرار لـ سلق اللحم بطريقة سريعة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان