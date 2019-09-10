تفاخرت بالإمارات وتناست اليمن.. هجوم على بلقيس من مغردين

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

أثارت الفنانة بلقيس فتحي، حالة كبيرة من الجدل ضدها، بعد تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعربت فيها عن فخرها بإنتمائها لدولة الإمارات، الحاصلة على جنسيتها، ما أثار غضب اليمنيين ضدها، الذين رأوا أنها تتنصل من أصلها اليمني.وكتبت بلقيس في تغريدتها على تويتر: "الحمدلله على نعمة #الإمارات" وأشارت بعلم الدولة، ثم تابعت: "كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد"، لتتشكل ضدها موجة من الهجوم اللاذع ضدها من خلال مغردين يمنيين.بلقيس هي مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي، وطرحت ثلاث البومات غنائية الاول بعنوان "مجنون" وضم كل من أغنية "مجنون، هذا منو، أحب السعودية، القلب وما يهوى، دقوا خبيتي، حسبي الله عليك، أربع دقايق، ما طلبت البعد، على راحتك، طابت جروحي، وش فيه متغير، معذبي هو، مرار".والبوم "زي من أنا" وضم كلا من أغنية "زي ما أنا، مبروك، أمت مت، ياخي، إنتا، غرام، ليه صار حبك، مادريت، يوي يوي، الرجولة، أمبيه، التاج، تتربى في عزك، دي جي".بينما جاء الالبوم الثالث بعنوان "اراهنكم" وقد ضم كلا من أغنية "اراهنكم، يا خالة، النفسية محتاجة، الحضارم، ابويا واحشني جدا، استغفر الله، وبيرجعوا، حقير الشوق، ههاي، اخترتك انت، يكفي".