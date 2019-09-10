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رياضة

بث مباشر .. مباراة تونس وساحل العاج استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:50 ص
منتخب تونس
منتخب تونس
حسام الحارتي
مباراة منتخب تونس ضد نظيره منتخب ساحل العاج الدولية الودية تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، وذلك تحضيرا من المنتخبين للمشاركة في المحافل الدولية القادمة ومواصلة التحضير لتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "2022"، بالإضافة إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا "2021".

موعد مباراة تونس ضد ساحل العاج

تقام مباراة تونس ضد ساحل العاج في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا، ضمن إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم وكأس أمم افريقيا.

مباارة ودية تجميع بين تونس وساحل العاج

ويسعي كلا المنتخبين الي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة في خوض المبارة الودية قبل انطلاق تصفيات كأس العالم "2022" وتصفيات أمم افريقيا "2021" من أجل الاستعداد التام وضمان تصحيح الأخطاء.

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