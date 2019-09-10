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محافظات

وصول الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي بأسوان بإجمالي 2 طن لحوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
وصول الدفعة الثالثة
وصول الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي بأسوان
أ ش أ
تسلمت مديرية أوقاف أسوان، 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي السنوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف ضمن الدفعة الثالثة التي وصلت المحافظة.

ووجه مسئولو الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على مواصلة دعم الحالات الاجتماعية المختلفة داخل المحافظة، من خلال مشروع صكوك الأضاحي.

وقال الشيخ يوسف مصطفى مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، إن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف، لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من المواطنين داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

وأضاف أنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التي وصلت من الوزارة، لمديريي الإدارات التابعة للأوقاف، تمهيدا لتسليمها للمستحقين بالتنسيق مع المحليات والتضامن الاجتماعي.

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