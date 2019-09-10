وصول الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي بأسوان بإجمالي 2 طن لحوم

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي السنوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف ضمن الدفعة الثالثة التي وصلت المحافظة.





ووجه مسئولو الأوقاف الشكر والتقدير للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على مواصلة دعم الحالات الاجتماعية المختلفة داخل المحافظة، من خلال مشروع صكوك الأضاحي.





وقال الشيخ يوسف مصطفى مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، إن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف، لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من المواطنين داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.



