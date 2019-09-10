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رياضة

بث مباشر.. مباراة المغرب والنيجر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2021

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
مباراة المغرب والنيجر
مباراة المغرب والنيجر
حسام الحارتي
مباراة منتخب المغرب ضد نظيره النيجر في مباراة دولية ودية تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، وذلك تحضيرا من المنتخبين للمشاركة في المحافل الدولية المقبلة ، والاستعداد التام لتصفيات كأس أمم افريقيا 2021.

موعد مباراة المغرب ضد النيجر


تقام مبارة بالمغرب ضد االنيجر في تمام الساعة الثامنة مساء وذلك في إطار استعداد كلا المنتخبين لتصفيات أمم افريقيا.

مبارة ودية تجميع بين النيجر والمغرب

ويسعي كلا المنتخبين الي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة في خوض المبارة الودية قبل انطلاق تصفيات أمم أفريقيا من أجل الاستعداد التام وضمان تصحيح الأخطاء.

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