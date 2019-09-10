بث مباشر.. مباراة المغرب والنيجر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2021

مباراة منتخب المغرب ضد نظيره النيجر في مباراة دولية ودية تعد ضمن أهم مباريات اليوم "الثلاثاء" 10 سبتمبر 2019، وذلك تحضيرا من المنتخبين للمشاركة في المحافل الدولية المقبلة ، والاستعداد التام لتصفيات كأس أمم افريقيا 2021.





موعد مباراة المغرب ضد النيجر









تقام مبارة بالمغرب ضد االنيجر في تمام الساعة الثامنة مساء وذلك في إطار استعداد كلا المنتخبين لتصفيات أمم افريقيا.





مبارة ودية تجميع بين النيجر والمغرب



