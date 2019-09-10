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مرأة

بالأسود.. مي سليم تشعل الإنستجرام بمكياج صاخب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:30 ص
آية التيجي
نشرت المطربة والفنانة مي سليم صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، صورة جديدة لها وهي بإطلالة غامضة، وقوية للغاية.

وارتدت مي سليم في الصورة توب اسود كت ، وهو ما أبرز من أناقتها، ولون بشرتها البرونزية الرقيقة.

ورفعت مي سليم إلى شعرها إلى الأعلى، وقامت بعمل ذيل حصان، وهو ما أبرز من جمال ملامحها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اختارت السموكي ايز كضلال لعينيها ، وهو ما ابرز من جمال لون عينيها، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الاكسسورات، فقد اختارت قرطين بالشكل الدائري باللون الذهبي، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل مميز للغاية.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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@jakoblambaz

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

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