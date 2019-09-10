منافسات شرسة .. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في تصفيات يورو 2020

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ، المنافسات الشرسة بين المنتخبات الأوروبية ، اليوم الثلاثاء في تصفيات يورو 2020 في توقيت واحد ، في التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر.



ويلتقي منتخب إنجلترا ، كوسوفو على ملعب سانت ماري في نادي ساوثمبتون في أول لقاء بينهما، فيما يتوقع الا يواجه المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تخطّي اندورا المغمورة، ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا عام 2020 لكرة القدم.



في المجموعة الأولى، ضرب منتخب الأسود الثلاثة بقوة في مبارياته الثلاث الاولى مسجلا 14 هدفا من خلال انتصارات ساحقة على تشيكيا بخماسية نظيفة، ثم على مونتينيجرو 5-1 وبلغاريا برباعية بيضاء.



وكان نصيب هداف المنتخب هاري كاين 6 اهداف، بينها هاتريك في مرمى بلغاريا رافعا رصيده الى 25 هدفا في 40 مباراة دولية، ورحيم ستيرلينج 4 اهداف، بينها «هاتريك» أيضا في تشيكيا.



وعلى الرغم من حداثة عهد كوسوفو، فإن منتخبها قدم عروضا لافتة في الاشهر الاخيرة بدليل عدم خسارته في مبارياته الـ15 الاخيرة، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف انكلترا (9 مقابل 8)، علما بأنه لعب مباراة اكثر.



وضمن المجموعة الثامنة، يتوقع ان يجري مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، تغييرات عدة على تشكيلته الاساسية التي خاضت المباراة الاخيرة ضد البانيا (4-1)، عندما يلتقي اندورا المغمورة.



وتشهد المجموعة منافسة حامية الوطيس، اذ تتساوى ارصدة 3 منتخبات في الصدارة، وهي فرنسا وتركيا وايسلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع اندورا في قاع الترتيب من دون نقاط من 5 مباريات.



وعن بقية المباريات اليوم ، فيواجه الجبل الأسود نظيره التشيك ، ولوكسمبرج أمام صربيا ، وليوانيا مع البرتغال ، وألبانيا أمام ايسلندا ، ومولدوفا مع تركيا.



وكان المنتخبان الإسباني والإيطالي اقتربا من بلوغ النهائيات، بتحقيق كل منهما فوزه السادس تواليا، الأول على جزر فارو برباعية نظيفة، والثاني على مضيفه الفنلندي 2-1 في الجولة السادسة.



ومن ناحيتها، باتت إيطاليا على بعد 3 نقاط من النهائيات، بفوزها الثمين على فنلندا بهدفين لتشيرو إيموبيلي (59) وجورجينيو (79 من ركلة جزاء) مقابل هدف لتيمو بوكي (72 من ركلة جزاء) ، وهو الفوز السادس تواليا لإيطاليا، التي عززت موقعها في صدارة المجموعة العاشرة بـ18 نقطة من 18 ممكنة، بفارق 6 نقاط أمام فنلندا، و9 نقاط أمام أرمينيا الثالثة ، وفي المجموعة ذاتها، تعادلت اليونان مع ليشتنشتاين 1-1.



أما في المجموعة الرابعة، فشدّدت سويسرا الخناق على إيرلندا بفوزها الكبير على جبل طارق برباعية نظيفة.



ورفعت سويسرا الثالثة رصيدها إلى 8 نقاط من 4 مباريات بفارق 3 نقاط خلف إيرلندا المتصدرة، التي لعبت مباراة أكثر، ونقطة واحدة خلف الدنمارك الثانية، التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها جورجيا.