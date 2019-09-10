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رياضة

المنتخب الأولمبي في مواجهة السعودية وديا للمرة الثانية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يلتقي المنتخب الأولمبي ، نظيره السعودي ،في السابعة مساء اليوم الثلاثاء في لقاءهما الثاني وديا على ستاد بترو سبورت ضمن استعدادات الفريقين لخوض التصفيات القاريه النهائيه المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الأولمبي قد اختتم مرانه مساء امس بستاد بترو سبورت حيث شارك فيه جميع اللاعبين بمن فيهم رباعى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبدالسلام عقب فوزهم مع الزمالك بكأس مصر.

وكان الفريق قد عاد إلى القاهرة بعد ختام معسكره بالعين السخنة الذي تخلله آداء المباراة الأولى مع نظيره السعودي يوم السبت الماضي بستاد السويس وانتهت لصالح الفريق المصري 4-1

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