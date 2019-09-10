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فن

في عيد ميلادها.. كيف طلبت وفاء الكيلاني الزواج من تيم حسن

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
تيم حسن - وفاء الكيلاني
تيم حسن - وفاء الكيلاني
سعيد فراج
يواق اليوم 10 سبتمبر، عيد ميلاد الإعلامية، ومذيعة النجوم وفاء الكيلاني، فتحتفل بعيد ميلادها الـ47، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1974.

وتعد زيجة وفاء الكيلاني، والفنان السوري تيم حسن من أشهر الزيجات في الوسط الفني، حيث لا يزال الكثيرون يهتمون بأخبارهم الشخصية بعد مرور عامين على هذا الزواج الذي تم في مايو 2017.

وفي لقاء متلفز، جمع بين تيم حسن ووفاء الكيلانى، أثناء حلول الأول ضيفا على برنامج "الحكم" عام 2015، أي قبل زواجهما بعامين، تحدث فيه "تيم عن مواصفات فتاة أحلامه وما يجذبه لأى فتاة، لتفاجأه "وفاء" في اللقاء بطلبها الزواج منه، قائلة: "تيم أنا عاوزة اتجوزك".

اعتلت ضحكة وفاء الكيلاني، بعدما صدمت تيم حسن بهذه الجملة السالفة الذكر، ما جعل البعض يرونها مزحة في 2015، لكن بعد إعلان زواج الثنائي في 2017، أعيد نشر هذا الفيديو، بعدما تحول إلى حقيقة، وكان حب مخزون في قلب الكيلاني من قبل.

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