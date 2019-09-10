ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. أبرز 5 معلومات عن فريدة سيف النصر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:08 ص
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
سعيد فراج
يصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الفنانة فريدة سيف النصر، فهي من مواليد 10 سبتمبر 1959 وقد أكملت اليوم عامها الـ60، ونرصد فيما يلي أبرز 5 معلومات عنها:

- اسمها الحقيقي سوسن جلال سيف الحصري، واكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى ودعمها الفنان جورج سيدهم.

- من أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها: "الشقة من حق الزوجة، وحلاوة الروح، وعضة كلب، ونصف أرنب، والهاربات، ورحلة المشاغبين".

- الفنانة سوسن بدر تعتبر شقيقتها في الرضاعة حيث كانتا جارتين في عمارة واحدة بحي العجوزة.

- قالت، في لقاء متلفز، إن هند رستم سبب لها ضرر عندما صرحت أنها خليفتها في الإغراء، حيث تسببت هذه الجملة في جلوسها في المنزل بسبب غيرة النجمات منها.

- ترض علميات التجميل، ووجهت رسالة لزملائها بانهم يعتمدوا في التمثيل على الأداء وليس على الجمال.

ترشيحاتنا

طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

حكم القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة

اكتشفي 6 أسرارا لنجاح عجينة الـ10 دقائق السحرية

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

ببلاش.. apple تكشف عن ميزة جديدة لكل مستخدمى الإنترنت

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

حدث ليلا.. تسليم شقق المرحلتين الأولى والثانية بدار مصر الأحد.. عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان