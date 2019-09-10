في عيد ميلادها.. أبرز 5 معلومات عن فريدة سيف النصر

يصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الفنانة فريدة سيف النصر، فهي من مواليد 10 سبتمبر 1959 وقد أكملت اليوم عامها الـ60، ونرصد فيما يلي أبرز 5 معلومات عنها:



- اسمها الحقيقي سوسن جلال سيف الحصري، واكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى ودعمها الفنان جورج سيدهم.



- من أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها: "الشقة من حق الزوجة، وحلاوة الروح، وعضة كلب، ونصف أرنب، والهاربات، ورحلة المشاغبين".



- الفنانة سوسن بدر تعتبر شقيقتها في الرضاعة حيث كانتا جارتين في عمارة واحدة بحي العجوزة.



- قالت، في لقاء متلفز، إن هند رستم سبب لها ضرر عندما صرحت أنها خليفتها في الإغراء، حيث تسببت هذه الجملة في جلوسها في المنزل بسبب غيرة النجمات منها.



- ترض علميات التجميل، ووجهت رسالة لزملائها بانهم يعتمدوا في التمثيل على الأداء وليس على الجمال.

