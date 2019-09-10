أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالاتي :



شن المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى هجوما على اتحاد الكرة لعدم تسليم النادى الأهلى درع بطولة الدورى حتى الان رغم تتويج الأهلى باللقب منذ أكثر من شهر تقريبا.

عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/3974843



قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي إنه ليست هناك أية ضمانات لنجاح المدرب الأجنبي في النادي الأهلي حتى ولو كان بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

عدلي القيعي: لا ضمان لنجاح أي مدرب أجنبي مع الأهلي حتى لو كان جوارديولا

https://www.elbalad.news/3974906



اكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، ان السوشيال ميديا لا تؤثر على قرارات مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كما يتردد.

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف تأثير السوشيال ميديا على قرارات مجلس الخطيب

https://www.elbalad.news/3974941



كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقه توجيه الاهانة والشتائم الي النادي الأهلي وجماهيره عقب فوز فريق الزمالك بكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه.

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

https://www.elbalad.news/3974828



كشف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تعرضه لحادث سير.

محمود علاء يكشف عن حقيقة تعرضه لحادث سير

https://www.elbalad.news/3974886



علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق على اقتراب سيرجيو راموس من تحطيم رقم مبارياته الدولية في صدارة لقب عميد لاعبي العالم.

أحمد حسن يعلق على اقتراب سيرجيو راموس من تحطيم رقمه القياسي.. فيديو

https://www.elbalad.news/3974864



سجل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما جديدا في احصائيات الموسم عقب إغلاق الميركاتو الصيفي، حيث تصدر قائمة أغلى لاعبين في العالم، ليصبح أول ناد في التاريخ تتخطى قائمته حاجز المليار يورو.

المليار يورو .. مانشستر سيتي يملك أغلى قائمة لاعبين في العالم

https://www.elbalad.news/3974937