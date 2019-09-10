الملك سلمان يَطمئن على صحة أمير الكويت.. ونتنياهو يكشف عن مواقع إيرانية سرية جديدة لتطوير أسلحة نووية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

شكري: جهود مصرية لرفع السودان من قائمة الإرهاب

التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الوكالة الذرية: إيران بدأت تركيب أجهزة طرد متطورة

العموم البريطاني يرفض طلب الحكومة إجراء انتخابات مبكرة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الاخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزير المالية المصري محمد معيط أكد أن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020، مضيفا ان مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية، مشيرًا إلى أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.



وركزت "الجريدة" على تصريحات وزير الخارجية، سامح شكري، بأن القاهرة تبذل جهودًا من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، فيما أكدت الخرطوم تفعيل كل اللجان المشتركة بين البلدين، فيما ذكرت "الوطن" أن حزب الأمة القومي السوداني أعن عن سماح السلطات المصرية لزعيم الحزب الصادق المهدي بزيارة أراضيها، بعد أن منعت دخوله إلى القاهرة في شهر يوليو العام الماضي.



وأفادت "القبس" بأن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت ألقت القبض على وافد مصري، انتحل شخصية طبيب تجميل، وحول شقته إلى عيادة لإجراء العمليات بأسعار مخفضة، مضيفة أن الشرطة عثرت داخل الشقة على الأدوات الطبية التي تستخدم في العمليات، مشيرة إلى أنها أحالته إلى النيابة العامة.



ونقلت "القبس" عن مصادر أمنية، قولها: "الطبيب الوهمي يعمل في الأصل مندوبا لإحدى الشركات في البلاد، وانه نشر إعلانا تجاريا عن انه طبيب متخصص في إجراء عمليات التجميل، يجريها بأسعار رمزية، الأمر الذي اثار شكوك رجال المباحث الذين تابعوا الإعلان وتوصلوا إلى شقة المتهم، وأن رجال المباحث وبعد إجراء التحريات ومراقبة المتهم والاستعلام عن بياناته تبين انه دخل البلاد قبل نحو 7 سنوات، وعمل في العديد من الشركات الخاصة، وليست له علاقة بالطب بتاتًا، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة، والقبض عليه".



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى اتصالًا هاتفيًا، الاثنين، بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية، مشيرةً إلى أن الشيخ الصباح عبر عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.



وقالت "الراي" إن الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه المملكة.



ونقلت "الجريدة" عن جنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنية، قولها إنه تم إنشاء وتشغيل مركز عمليات مشتركة ونشر مراقبين للحد من التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة.



وذكرت "الوطن" أن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، أعلن عن البدء في إعادة هيكلة جميع القوات السودانية وإعادة النظر في قوانينها خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني، مشددا على إلغاء القوانين التي تجيز الاعتقال دون وجه حق، متعهدًا العمل لتحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي، مؤكدا أن المجلس السيادي والحكومة يستطيعان التشريع في المرحلة الانتقالية.



دوليًا، قالت "الأنباء" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن طهران بدأت في تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وانها تتجه نحو تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك محظور بموجب الاتفاق النووي، مشيرةً إلى أن إيران ضاعفت عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتخصيب اليورانيوم.



وأبرزت "الوطن" المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي كشف فيه مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي، وهي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي، قائلا: "أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.



وقالت "الراي" إن البرلمان البريطاني رفض طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، مشيرةً إلى أنه للدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا. وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح اليوم، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبا.

