مصر تؤسس أكبر منظمة بترول في العالم .. القصة الكاملة لـ أوبك

يحتفل العالم في العاشر من سبتمبر، بذكرى تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، تلك المنظمة التي انبثقت الشرارة الأولى لتأسيسها من مصر أم الدنيا، حيث أثناء انعقاد مؤتمر البترول العربى الأول الذى عقد فى القاهرة فى أبريل عام 1959، ناقشت وفود الدول المصدرة للبترول المشاركة فى أعمال ذلك المؤتمر‮‬،‮ ‬سواء منهم الأعضاء العرب العاملون أو الأعضاء‮ ‬غير العرب المراقبون‮ ‬،‮ ‬فكرة إنشاء المنظمة وأهدافها‮ .‬



وتم تأسيس المنظمة فى العاشر من سبتمبر عام ‮0691 ‬فى إجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد بحضور كل من السعودية‬،‮ ‬والكويت‬،‮ ‬وايران‬،‮ ‬والعراق‬،‮ ‬وڤنزويلا حيث وقعوا على الاتفاق الأساسى لمنظمة أوبك ثم انضمت إليها بالتدريج ثمان دول أخرى هى قطر‮ (1691) ليبيا‮ (2691) ‬واندونيسيا‮ (2691) ‬والإمارات العربية المتحدة‮ (7691) ‬والجزائر‮ (6991) ‬ونيچيريا‮ (1791) ‬والاكوادور والجابون‮ ‬،‮ ‬ثم انسحبت الجابون فى يناير 5991 ‬كما علقت اندونيسيا عضويتها عام 2009، وإنسحبت قطر مطلع العام الجاري، ليستقر أعضاء المنظمة حاليًا‮ ‬على 13 ‬عضوًا‮ وهم (الجزائر، انجولا، ايران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا ، الاكوادور، غينيا الإستوائية، الجابون) ، ‬ومقرها فى العاصمة النمساوية فيينا‮، وفى عام ‮2691 ‬قُبلت منظمة أوبك فى الأمم المتحدة كمنظمة حكومية متخصصة بموجب القرار رقم‮ (6363).‬





* أوبك

وهي تسمى Organization of the Petroleum Exporting Countries وتختصر: أوبك (بالإنجليزية: OPEC)، هي منظّمة عالمية تضم الدول التي تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية، وبحسب ويكيبديا، تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنّفط، ومقرّها في فيينا.



* أهداف المنظمة



التنسيق بين الأعضاء وتوحيد السياسات البترولية وإقرار السعر العادل لكل من المنتجين والمستهلكين‮ ‬بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن‮ ‬فى أسواق البترول وضمان استمرار تدفق البترول للدول المستهلكة بمعدلات اقتصادية‮ ‬،‮ ‬وضمان عائد عادل لرأس المال المستثمر لصناعة البترول‮ ‬،‮ ‬ويدعمهم فى تحقيق هذا الهدف الأمانة العامة للمنظمة برئاسة الأمين العام وبمساهمة اللجنة الاقتصادية واللجنة الوزارية الثلاثية المعنية بمراقبة أوضاع السوق والحصص الإنتاجية‮.‬



ويعتبر المؤتمر الوزارى السلطة العليا لمنظمة أوبك‮ ‬،‮ ‬وهو مسئول عن وضع وصياغة السياسة العامة للمنظمة وتقرير كيفية تحقيقها‮ ‬،‮ ‬ولأوبك لجنة مراقبة وزارية أنشئت عام 1993 ‬ومهمتها مراقبة الحصص الإنتاجية وصادرات الدول الأعضاء‮ ‬،‮ ‬ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء فى منظمة أوبك فى نطاق المجلس الوزارى مرتين فى العام‮ .‬



* عودة مصر للمشاركة فى مؤتمرات أوبك بصفة مراقب



بحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فبالنسبة لعودة مصر للمشاركة فى مؤتمرات أوبك بصفة مراقب فى سبتمبر 2001 ‬من بين الدول الكبرى المنتجة للبترول خارج أوبك مثل روسيا الإتحادية والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان والنرويج فهو‮ ‬يأتى من منطلق احترام العالم وتقديره وتقديره لمكانة مصر وثقلها، مما أعطى المصداقية لمصر التى تحترم التزاماتها واتفاقياتها‮ ‬،‮ ‬يدعمها تاريخ طويل مارسته فى العلاقات البترولية الدولية على مدار أكثر من قرن من الزمان‮ . ‬كما‮ ‬يتيح لها المشاركة فى إجتماعات أوبك التنسيق المباشر مع أعضائها ومع المنتجين الآخرين من أجل العمل على تحقيق الاستقرار لسوق البترول العالمى وتحقيق مستويات متوازنة لأسعار البترول العالمية بما‮ ‬يحقق صالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء‮ .‬



ولاشك أن مشاركة مصر فى إجتماعات أوبك كمراقب‮ ‬يتيح لها المتابعة والمشاركة السليمة فى تحقيق آلية الاستقرار للأسواق بما‮ ‬يعود بالنفع على مصر كإحدى الدول المنتجة للبترول‮ ‬،‮ ‬حيث أن تحقيق مستويات متوازنة للأسعار‮ ‬يسهم فى زيادة جذب الإستثمارات لصناعة البترول المصرية بما‮ ‬يسهم فى تحقيق المزيد من الإكتشافات البترولية والغازية‮ .‬



بالإضافة إلى أن مشاركتها أيضًا‮ ‬تتيح إجراء مباحثات ومشاورات بناءة على هامش الإجتماع مع عدد من وزراء البترول الأعضاء فى أوبك من أجل تحقيق مزيد من التعاون البترولى الثنائى ومناقشة القضايا المشتركة فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعى وتعزيز التعاون والتنسيق بينهم لمواجهة التحديات التى تشهدها أسواق البترول العالمية‮ .‬



* لماذا لم تنضم مصر إلى منظمة "الأوبك" حتى الآن ؟



واقترح بعض من وزراء أوبك فى إجتماع فيينا الذى عقد فى 15/ 9/ 2004 إنضمام مصر إلى أوبك إلا أن وجود مصر كمراقب فى منظمة أوبك يتيح لها المتابعة و المشاركة السليمة فى تحقيق آلية الاستقرار للأسواق، كما يجعلها تتحرك بسهولة و مرونة واسعة بما يعود عليها بالنفع كإحدى الدول المنتجة للبترول، ووجودها كعضو دائم لن يغير كثيرًا فى دورها لأنها تتعاون مع أوبك وتشاركها فى تحقيق اهدافها الرئيسية .