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أخبار العالم

زعيمة هونج كونج: العنف لن يحل المشاكل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
أحمد قاسم

قالت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء، إن تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة التي تحكمها الصين، معربة عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شئون المدينة.

وكانت لام تتحدث بعد أن شهد مطلع الأسبوع مزيدا من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تحركوا عبر المدينة في مناوشات كر وفر.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج، يوم الأحد، في مسيرة إلى القنصلية الأمريكية، حيث دعوا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لـ"تحرير" مدينتهم.

كما تجمع المتظاهرون في حديقة بوسط هونج كونج قبل المسيرة، وهتفوا "قاوموا بكين، حرروا هونغ كونغ. وقفوا مع هونج كونج، قاتلوا من أجل الحرية".

ولوح الكثير منهم بالأعلام الأمريكية وحملوا ملصقات كتب عليها "الرئيس ترامب، يرجى تحرير هونج كونج". في حين تمركزت قوات شرطة مكافحة الشغب أثناء المسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية.

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