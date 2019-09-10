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أخبار العالم

تعيين مدير جديد لمخابرات الشرطة الجزائرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
أحمد قاسم

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين القائد الأمني بن يطو سليمان مديرًا عامًا لمخابرات الشرطة، وذلك بعد أيامٍ قليلة من تنحية المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهذبة وتعيين خليفة أونيسي بدلًا عنه.

كما أجرى بن صالح حركة تغيير جديدة شملت تعيين 10 مسئولين كبار في المديرية العامة للشرطة، ومست المصالح المركزية لجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مديريتي شرطة الحدود والشرطة القضائية.
في الحالة 
يأتي ذلك، بعد 24 ساعة من تعيينات رئاسية جديدة لـ 40 مسؤولًا أمنيًا لرئاسة أمن الولايات، وذلك في أوسع وأول تغييرات تمس سلك الشرطة الجزائرية، منذ تنحي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي.

وتزامنت حركة التغييرات الجديدة في الأمن الوطني، مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الجاري، بعد إطلاق مشاورات سياسية لتشكيل سلطة عليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

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