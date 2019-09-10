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منوعات

دكان زمان مشروع يطور الأشياء اليدوية بطابع مصري أفريقي.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
القسم الميداني - عدسة : ايهاب اشرف
إيمان قطب صاحبة مشروع دكان زمان للفنون اليدوية، موهبة جديدة في عالم الفن التشكيلي، تهتم بأدق التفاصيل، تعشق بالفن منذ الصغر خاصة الفن المستوحى من التراث المصري والأفريقي، وشاركت في العديد من معارض الفن التشكيلي وتهتم بالتواجد بشكل دائم في الفعاليات الفنية والثقافية لعرض منتجاتها.


قالت إيمان قطب لـ صدى البلد : تخرجت من كلية الآداب والتحقت بكلية الفنون الجميلة وعملت علي تطوير مهاراتي في مجال الفن لإنتاج أعمال مميزة بروح نوبية وصوفية وأفريقية.


أشارت إلي اعتمادها علي التعليم الذاتي الفني منذ عام ٢٠٠٨ بمساعدة الورش الفنية والدراسات العديدة في هذا المجال، بالإضافة إلي تفضيلها للألوان والفرش التي تشعرها بجمال الفن  


اعتمدت إيمان علي التصاميم البسيطة وأشياء مثل دفتر ملاحظات والأقراط والأكواب ولكن علي الرغم من بساطتها إلا تحكي قصص وحكايات أسطورية.

تحلم أيمان قطب بامتلاك معرض لعرض أعمالها الفنية والمشاركة بشكل أكبر في المعارض الدولية لتوصيل تراثنا للخارج.

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