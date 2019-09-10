تمساح عملاق يسبح ببقرة فى عرض النهر.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو صادم، ـيظهر تمساح ضخم ملتقطاُ بقرة بفمه ويسبح بها فى المياه.



وبحسب صحيفة ديلى ميلى البريطانية، رصدت كاميرا رجل كان على متن طائرة "هليكوبتر" التمساح الضخم، وهو يسبح فى نهر بالمقاطعة الشمالية في أستراليا.



وكشف صاحب الفيديو الذى يدعى استنس، أنه كان في طريقه لوضع مضخة مياه بمحطة مانبولو عندما شاهد التمساح فقرر توثيق تلك اللحظة.



يذكر أن وزن هذا النوع من الأبقار للإناث حوالى 600 كجم، بينما يصل وزن الذكور إلى 1100 كجم.





