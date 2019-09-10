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منوعات

ببلاش.. apple تكشف عن ميزة جديدة لكل مستخدمى الإنترنت

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
كريم جمال
قررت شركة "آبل" الأمريكية مفاجأة جميع عشاقها عبر الإنترنت بتقديمة خدمة مجانًا، كانت حصرًا فقط لأصحاب هواتف آيفون الشهيرة.

تنوى آبل إتاحة خدمة AppleMusic لبث الموسيقى الخاصة بها لكل مستخدمى الإنترنت حول العالم، بدون أى رسوم مدفوعة.

وستطرح الشركة نسخة مجانية من AppleMusic وأخرى مدفوعة الأجر، وستتميز النسخة المجانية بنفس الميزات الأساسية للتطبيق التقليدى، وبدأت آبل فى إتاحة البث التجريبي لحين تطوير الخدمة قبل تشغيلها الرسمي.

يذكر أن AppleMusic ظهرت لأول مرة فى 30 يونيو عام 2015 منذ 4 أعوام.

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