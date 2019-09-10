حدث ليلا.. تسليم شقق المرحلتين الأولى والثانية بدار مصر الأحد.. عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخباريبدأ جهاز حدائق أكتوبر من يوم الأحد المقبل 15/9/2019 حتى يوم الثلاثاء 15/10/2019، فى تسليم 432 وحدة سكنية (18 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، كما سيبدأ الجهاز أيضًا يوم الأحد 22/9/2019 : يوم الأربعاء 9/10/2019، تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بالمرحلة الأولى بالمشروع.شن المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى هجوما على اتحاد الكرة لعدم تسليم النادى الأهلى درع بطولة الدورى حتى الان رغم تتويج الأهلى باللقب منذ أكثر من شهر تقريبا.كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقه توجيه الاهانة والشتائم الي النادي الأهلي وجماهيره عقب فوز فريق الزمالك بكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه أمس الأحد.تحدث محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن علاقته بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ونادي أفيش البرتغالي وحقيقة دخوله في مفاوضات مع لاعبين من أجل انضمامهم للفريق الأبيض.نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة لها برفقة أختها دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابها على "إنستجرام".أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت ألقت القبض على وافد مصري، انتحل شخصية طبيب تجميل، وحول شقته إلى عيادة لإجراء العمليات بأسعار مخفضة.