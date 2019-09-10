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أخبار العالم

إسرائيل تشن حربا شاملة على غزة.. تهديدات جديدة من نتنياهو لـ حماس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
إسرائيل تشن حربا
إسرائيل تشن حربا شاملة على غزة
سمر صالح
نشر موقع "ديبكا" العبري المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد رسالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حركة حماس.

وقالت مصادر اسرائيلية ان بنيامين نتنياهو نقل رسالة تهديد الى حركة حماس مفادها ان الجيش الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة.

وتنص الرسالة وفقا لموقع "ديبكا" المخابراتي على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فان الاخيرة اتخذت قرار بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء فى الرسالة أن هذا تحذير أخير لحماس وأن عليها الوفاء بجميع وعودها لكبح جماح الفصائل المسلحة ووقف اطلاق الصواريخ وإذا لم تف حماس بذلك واستمرت الهجمات على أهداف في إسرائيل ، فان الاوامر قد صدرت إلى الجيش الإسرائيلي لشن حملة عسكرية شاملة ضد حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة وأنه بمجرد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، لن يكون من الممكن توقيفها حتى يحقق الجيش الإسرائيلي الأهداف العسكرية المحددة له.

وذكرت مصادر إسرائيلية لـ "ديبكا" أنه في نهاية الرسالة، أكد نتنياهو أن حماس وقادتها مخطئون، إذا كانوا يعتقدون أن الانتخابات والتي ستجري في 17 سبتمبر الحالي تشكل عائقا امام تنفيذ العملية العسكرية".

ووفقا للمصادر فأنه إذا دخلت إسرائيل في حرب شاملة في غزة، فإنها ستعمل مع أطراف أخرى لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد لاحق وهذا ما يسعى اليه نتنياهو".

وكشفت المصادر الامنية الاسرائيلية ان نتنياهو يبحث عن مخرج لتاجيل الانتخابات وفي حال علم ان الحرب على الجبهة الجنوبية، أو الجبهة الشمالية، ستقود الى تاجيل الانتخابات فسيتحرك فورا".

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