بعد انذار الحرب.. إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ان المقاومة في قطاع غزة تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال.



وقالت ان المقاومة تمكنت من اسقاط هذه الطائرة بينما كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، وتمكنت من السيطرة عليها.



واكد الناطق باسم جيش الاحتلال على ان هناك طائرة تم اسقاطها في جنوب قطاع غزة ، مشيرا الى ان الحادثة قيد التحقيق.



ونشر موقع "ديبكا" العبري المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد رسالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حركة حماس التي تهدد بشن حرب.



وقالت مصادر اسرائيلية ان بنيامين نتنياهو نقل رسالة تهديد الى حركة حماس مفادها ان الجيش الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة.



وتنص الرسالة وفقا لموقع "ديبكا" المخابراتي على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فان الاخيرة اتخذت قرار بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.