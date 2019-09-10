ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انذار الحرب.. إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
إسقاط طائرة إسرائيلية
إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة
سمر صالح
قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ان المقاومة في قطاع غزة تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال.

وقالت ان المقاومة تمكنت من اسقاط هذه الطائرة بينما كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، وتمكنت من السيطرة عليها.

واكد الناطق باسم جيش الاحتلال على ان هناك طائرة تم اسقاطها في جنوب قطاع غزة ، مشيرا الى ان الحادثة قيد التحقيق.

ونشر موقع "ديبكا" العبري المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد رسالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حركة حماس التي تهدد بشن حرب.

وقالت مصادر اسرائيلية ان بنيامين نتنياهو نقل رسالة تهديد الى حركة حماس مفادها ان الجيش الاسرائيلي يستعد للبدء بحرب شاملة ضد قطاع غزة.

وتنص الرسالة وفقا لموقع "ديبكا" المخابراتي على أنه إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فان الاخيرة اتخذت قرار بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب بين إسرائيل وغزة .. نتنياهو يلوح بحملة عسكرية ويرفع التأهب.. القسام يتوعد بعد قتل أحد عناصره والاحتلال يعتذر.. وردود فعل غاضبة من أحزاب اليمين والمسئولين الإسرائيليين بعد اعتذار الجيش

موجز الصحف العبرية اليوم..مصرع وإصابة 3 إسرائيليين.. 3 حرائق بـ تل أبيب.. الاحتلال يرفع التأهب.. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم نتنياهو.. الشارع الإسرائيلي ينقلب ضد الجيش بعد اعتذاره لـ القسام وحماس تحتفل

إسرائيل على مدار الساعة.. فضيحة جنسية جديدة بتل أبيب.. الجيش يستعد لدمج المتحولين جنسيا والمثليين.. الموساد يكشف أهداف عاموس 17 التجسسية.. وزير عبري يطالب بطرد المسلمين.. وتفاصيل خطف وقتل جندي صهيوني

أول رد من إسرائيل على إسقاط الجيش اللبناني لـ طائرة تابعة لها

حرب ثالثة على لبنان .. إسرائيل تنشر القبة الحديدية وتهدد المدنيين ببيروت

حرب ثالثة على لبنان.. تل أبيب تنشر القبة الحديدية وتهدد المدنيين في بيروت.. أمريكا وإسرائيل تستعدان لعمل عسكري ضد لبنان.. ونتنياهو يوجه تعليمات للجيش بالقضاء على مشروع صواريخ حزب الله

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. خروج عاصي الحلاني من المستشفى.. هجوم على بلقيس.. عيد ميلاد أكرم حسني

وفاة أحمد الشقيري.. لماذا لم يرد الإعلامي السعودي على شائعات موته؟

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

بعد انذار الحرب.. إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف تأثير السوشيال ميديا على قرارات مجلس الخطيب

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

حدث ليلا.. تسليم شقق المرحلتين الأولى والثانية بدار مصر الأحد.. عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان