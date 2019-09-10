أحد محاور استيراتيجية 2030.. كيف تواجه المرأة جميع أنواع العنف ضدها؟

أعلن المجلس القومي للمرأة- فرع البحيرة إجراءات حماية المرأة من جميع أنواع العنف مثل التحرش الجنسى والحرمان من الميراث وختان الإناث والعنف الأسرى.



جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت بمقر فرع المجلس تحت عنوان "الناجيات من العنف" تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وبرئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، وبمشاركة الدكتورة إيناس الجويلى، مدير عام التأمين الصحي وعضو فرع المجلس، وعبد الله مسعود، المسئول الإدارى وعضو فرع المجلس، والمحامية سحر جمال، مسئول مكتب الشكاوى بفرع المجلس، وعدد كبير من المثقفات والرائدات الريفيات.



وأكدت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن قوانين حماية المرأة أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية ٢٠٣٠ التابعة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على كيان المرأة وكرامتها، مشيرة إلى جهود فرع المجلس فى افتتاح أول وحدة مكافحة للعنف ضد المرأة بمديرية أمن البحيرة عام ٢٠١٢م للحفاظ على المرأة من التحرش الجنسى، وتمكنت الوحدة فى أول عملها من ضبط ٥٠٠ حالة تحرش جنسى، لافتة إلى افتتاح وحدة لحقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة بجميع مراكز وأقسام الشرطة بالبحيرة لتلقى البلاغات الخاصة بجميع حالات العنف التى تتعرض إليها المرأة.



وأعلنت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع الوزارات لإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالعنف التى تتعرض له المرأة أثناء تواجدها فى عملها، مشيرة إلى أهمية حفاظ المرأة على ثقتها فى نفسها والالتزام بالأسلوب الحسن والصبر للحصول على حقها، خاصة فى قضايا حصولها على الميراث بالقانون.



من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس الجويلى، مدير عام التأمين الصحي بالبحيرة وعضو فرع المجلس، تقديم جميع صور الرعاية الصحية للناجيات من العنف من خلال الوحدات الصحية المستشفيات وعيادات التأمين الصحى، مشيرة إلى تلقى العلاج الحفاظ على خصوصياتهم عند التبليغ فى سرية تامة.



وأشارت مدير عام التأمين الصحي بالبحيرة إلى دور المجلس القومى للمرأة فى إضافة المرأة المعيلة بمظلة التأمين الصحى حتى يحصلوا على حقهم في الرعاية الصحية مثلها مثل باقى المنتفعين من التأمين الصحي.



فيما أوضحت المحامية سحر جمال، مسئول مكتب الشكاوى بفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، للمتضررين من جميع صور العنف دور المكتب كحلقة وصل بين جميع القيادات التنفيذية وصناع القرار والمرأة المتضررة من العنف لمساعدتها فى حل مشكلتها والحصول على حقوقها، بالإضافة إلى الاهتمام بأى قضية للمرأة فوق ١٨سنة.



وطالبت المتضررين من جميع صور العنف بالتوجه لفرع المجلس لتحكى مشكلتها والعمل على حلها بأى من الطرق والسبل المتاحة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الذى يوصل للطلاق، وذلك فى حالة عدم إقامتها أى قضية فى المحاكم موجهة بتكثيف التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة.



وأوصت ندوة الناجيات من العنف التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء دار المعنفات على غرار المتواجدة بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية" لرعاية المعنفات اجتماعيا حفاظا على كيان وكرامة المرأة.

